Продюсеры "Орла и решки" угрожали Неведровой слить ее интимные фото из-за интервью

Телеведущая рассказала, что звонки и сообщения с угрозами стали поступать практически сразу после ее ухода с шоу. Всему виной ее комментарий для СМИ, в котором она смело рассказала о происходящем на проекте.

Продюсеры популярного шоу про путешествия "Орел и решка" угрожали его бывшей ведущей 29-летней Натали Неведровой слить ее интимные фото из-за интервью. Подробностями произошедшего она решилась поделиться с одним из отечественных изданий. Звезда рассказала, что не работает с продюсерским центром данной телепередачи еще с февраля текущего года, однако до сих пор ощущает на себе тяжелые последствия сотрудничества.

Неведрова рассказала, что представители шоу были недовольны ее комментарием насчет ее преемницы Клавы Коки. Сразу после того, как ее слова опубликовали, ей начали поступать сообщения с угрозами. Через телефонную связь ей говорили, что "сольют" в сеть ее интимные фотографии, а также некий компромат. Помимо этого, телеведущая не скрывает, что жалеет о съемках в шоу. По ее словам, они испортили ей репутацию, а также чуть не разрушили семейную жизнь.