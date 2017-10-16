Юлия Барановская намекнула на новый роман снимком с таинственным мужчиной

В своем Instagram телеведущая показала снимок, на котором она позирует в объятиях неизвестного мужчины в смокинге. Пользователи предполагают, что Барановская наконец-то нашла любовь и счастлива в отношениях.

33-летняя мать двоих детей и экс-супруга футболиста Андрея Аршавина имеет много поклонников в Сети. Пользователи активно следят за жизнью Юлии Барановской и переживают, что разрыв с Аршавиным наложил на нее «печальный отпечаток». Многие хвалят телеведущую за стойкость духа и за то, что ей удалось с достоинством перенести трудный разрыв.

Теперь же, Барановская дала намек на то, что смогла оправиться после болезненного развода. В своем Instagram она показала снимок, на котором рядом с ней изображен таинственный мужчина, облаченный в строгий костюм. В описании она указала, что фотография сделана на свадьбе, однако на чьей – не уточнила. Тем не менее, многие решили, что таким фото Барановская намекнула на роман с новым мужчиной.

Пользователи пишут, что у Барановской «счастливые глаза» и рядом с незнакомцем телеведущая «расцвела». Нашлись и те, кто раскритиковал внешность женщины, указав, что ее внешность сильно изменилась и скоро даже ее дети не смогут узнать мать.