"Очередной скандал": Вадим Казаченко едва не избил экс-жену в зале суда

Казаченко вцепился бывшей жене в волосы, абсолютно не стесняясь свидетелей в зале суда. Ольга до сих пор не может отойти от шока, она не могла подумать, что артист способен поднять руку на мать его ребенка.

Как стало известно, 4 июня состоялся суд против Ольги, Вадим Казаченко потребовал от нее миллион рублей, который он потратил на нее до брака. Суд постановил, что экс-жена артиста ничего ему не должна, а вот он задолжал уже 400 тысяч рублей алиментов. Решение суда привело Казаченко в бешенство, разгорелся очередной скандал и он принялся выяснять отношения с бывшей женой.

Сначала между ними возникла словесная перепалка, затем Казаченко попытался выбить телефон из рук Ольги, а затем и вовсе схватил за волосы с такой железной хваткой, что запросто мог свернуть шею бывшей жене. Его остановили находящиеся рядом стражи порядка, однако угрожать Ольге он так и не перестал.

Казаченко заявил, что он может схватить Ольгу не только за волосы, но и "настучать в репу", ведь она считает его своим мужем, а супруг, по его словам, имеет на такие действия полное право. Он пообещал, что если Ольга не прекратить поливать его и Ирину Аманти, новую жену артиста, грязью, то он приедет к ней домой и протащит за ногу лицом по асфальту. Он не сомневается, что за подобное его не осудят.

Также Казаченко потребовал, чтобы Ольга больше никогда не называла его своим мужем, так как после таких заявлений он может избить ее и суд его оправдает.