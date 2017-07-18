После эротического видео в сети Наталью Штурм обвинили в сексуальных домогательствах‍

Звезда отправила бывшему любовнику Дмитрию видеозапись откровенного содержания, что разрушило его отношения с возлюбленной Ириной.

После публикации эротического видео в сети известную 51-летнюю российскую певицу Наталью Штурм обвинили в сексуальных домогательствах‍. Это сделал ее бывший ухажер Дмитрий. Он отмечает, что больше не хочет иметь с ней отношений и даже готов подать на нее в суд, чтобы она больше не появлялась в его жизни. Ситуацию обсудили в студии телепередачи "Звезды сошлись".

Дмитрий рассказал, что состоял в отношениях с Штурм чуть меньше полугода и на их закате чувствовал себя истощенным и уставшим. По его словам, он даже чувствовал, что все это время его просто использовали в сексуальных целях. После расставания в его жизни появилась другая девушка, с которой он был счастлив. Тем не менее, идиллия была разрушена, когда певица прислала ему эротическое видео, на котором она запечатлена голой в ванне.

Бывший любовник Натальи Штурм рассказал, что после этого Ирина перестала с ним общаться, а он из-за этого страдает. Теперь он обвиняет певицу в сексуальных домагательствах и даже хочет посадить ее за это в тюрьму.