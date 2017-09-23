Кайли Дженнер без макияжа вызвала панику в Сети

Светская львица и молодая мама Кайли Дженнер на днях в личном микроблоге поделилась с подписчиками редким снимком, на котором знаменитость запечатлена совсем без макияжа. Более того, Дженнер своим постом буквально вызвала панику в Сети.

Кайли Дженнер на новом фото показала, как лежит вместе со своей пятимесячной дочкой Сторми. Сама девушка была совершенно без макияжа и подписчики смогли рассмотреть милые веснушки на лице Кайли. При этом многие отметили, что малышку Сторми Дженнер показала лишь немного, обрезав фото. На вопрос фанатов, почему так долго в ленте нет ребенка, девушка ответила, что больше не будет демонстрировать публике свою дочь.

Поклонники стали паниковать, поскольку они больше не увидят, как будет расти маленькая Сторми. Почему Дженнер изменила свое решение и удалила все фото ребенка из Instagram остается неизвестным.