«Я сбрею брови»: Бузова-младшая шокировала Сеть радикальным решением

По словам Анны Бузовой, младшей сестры Ольги Бузовой, ей стали говорить нелестные «комплименты» на счет ее бровей. Критика настолько надоела девушке, что та решила исправить ситуацию весьма необычным способом.

В Instagram-аккаунте пользователя под ником denchiktv появился ролик, на котором Анна Бузова ставит роспись на подарочных коробках с гаджетами и рассказывает о своих планах. По словам девушки, она решилась сбрить брови, так как стала получать нелестные комментарии на счет их формы.

Мужчина, именующий себя Денчиком, удивился такому радикальному решению и отметил, что не понимает, зачем Бузова-младшая готова на такие кардинальные меры. Пользователи были шокированы решением девушки и стали писать, что с ее бровями все в порядке, а хейтерам стоит заняться своей внешностью, прежде чем критиковать других.

Ролик собрал уже более 200 000 просмотров. Однако, такие просмотры обусловлены не решением Бузовой, а тем, что видео размещено на страничке Денчика, который известен своими забавными интервью и видеозаписями со звездами.