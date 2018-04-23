«Моя огромная любовь»: 17-летняя дочь Стриженовых показала фото новорожденного малыша

В своем Instagram-аккаунте Александра, дочь Екатерины Стриженовой, показала фотографию младенца. Оказалось, что и младшую дочь Стриженовых теперь можно называть мамой, только если старшая действительно родила малыша, то Александра получила такое «звание» иначе.

Александра Стриженова добавила ко снимку описание, после которого пользователи все поняли и перестали удивляться тому, что 17-летняя девушка показывает снимки новорожденного малыша. Многие сначала подумали, что и младшая дочь Стриженовых подарила своим родителям внука.

Однако, на снимке Александра Стриженова показала своего племянника, который стал ее «огромной любовью» и первым крестным сыном. Девушка стала крестной матерью для малыша, который не так давно появился в семье старше дочери актрисы Екатерины Стриженовой Анастасии.

Александра Стриженова воспользовалась функцией «репоста» и разместила на своей странице снимок, который первой показала Анастасия – ее старшая сестра и мать малыша. На фото показан младенец, который спит в люльке, лежа на животе. Многие отметили, что ребенок выглядит очень милым.