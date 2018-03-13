"BUZапокалипсис": Голодная толпа у нового ресторана Бузовой готова выломать дверь в заведение

Голодная толпа, которая уже на протяжении целого дня ждет открытия ресторана Ольги Бузовой, уже готова выломать дверь в заведение, чтобы попробовать блюда из меню. Примечательно, что на Цветном бульваре большая давка, а многим детям попросту становится плохо.

Как известно, в воскресенье, 10 июня, в Москве состоится открытие ресторана Ольги Бузовой "BUZfood", еще с самого утра около заведения на Цветном бульваре начала собираться большая толпа. Кадры с места событий постоянно появляются в соцсети, сама телеведущая пообещала раздавать гостям бесплатной угощение из меню, а также селфи со звездой.

Многие люди уже начали терять сознание, находясь в очереди, подросткам элементарно становится плохо от духоты и давки в огромной толпе. Несмотря на это все ожидают появления владелицы ресторана и начала открытия заведения. В сети уже прозвали сборище на Цветном бульваре BUZапокалипсисом, а также отмечают, что Бузова вряд ли сможет накормить всю толпу. Пользователи заметили, что около ресторана собралась уже практически вся Москва.

Стоит отметить, что сама Бузова уже появилась на церемонии открытия и едва смогла сдержать слезы, когда увидела, сколько фанатов собрались ее поддержать. Телеведущая пробежалась вдоль толпы и даже рухнула перед поклонниками на колени от переполняющих ее эмоций.