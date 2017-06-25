Анастасия Решетова остроумно ответила на язвительную критику Собчак

Сеть активно обсуждает тот факт, что Тимати не заступился за свою девушку, а лишь посмеялся над колкими шутками Собчак. Сама же Решетова попыталась сгладить ситуацию и ответила на оскорбления не в глаза своей обидчице, а на своей странице в Instagram.

Церемония МУЗ-ТВ традиционно не проходит без скандалов и слухов. В этот раз одним из главных и обсуждаемых событий стала беседа Ксении Собчак с рэпером Тимати. Телеведущая язвительно раскритиковала девушку артиста, указав на то, что мать Тимати Симона явно не рада такой спутнице своего сына. Сама Решетова предпочла отмалчиваться, а Тимати с Симоной лишь смеялись над шутками Собчак.

Сеть стала обсуждать, что оскорбленная Решетова может уйти от Тимати, ведь тот поступил не по-мужски и не заступился за нее перед тысячами зрителей. Однако, модель поступила весьма мудро и не стала выносить «сор из избы».

В своем Instagram она написала, что самым полезным жизненным навыком является умение быстро забывать все плохое, не обижаться и не раздражаться. Решетова намекнула, что она не таит злобу и предпочитает «не тащить разный хлам в свою душу». По мнению пользователей, Решетова остроумно парировала на критику Собчак, оставшись при этом вне скандала.