«Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория потрясла своими вкусовыми предпочтениями
Звезда телевизионного сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория потрясла поклонников своими вкусовыми предпочтениями. Поклонники заявили, что актриса является стереотипным примером того, как беременные женщины сочетают пищу.
Ева Лонгория в Сети продемонстрировала, как питается на девятом месяце беременности. Актриса в Instagram показала, как самостоятельно съедает целый сладкий пирог, а потом запивает его литром соленого сока. Поклонники были в шоке от того, какими порциями Лонгория питается и заявили, что это может быть вредно для здоровья малыша.
Стоит напомнить, что за время беременности Ева Лонгория набрала слишком много лишнего веса, из-за чего журналисты предположили, что пара ожидает рождение тройни. Однако по словам актрисы, у неё будет один мальчик.