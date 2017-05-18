«Уж лучше шпагат»: В Сети заявили, что Волочкова поёт хуже Бузовой

Балерина Анастасия Волочкова решила проявить себя и как певица, выступив на отчётном концерте детского лагеря, где отдыхала её дочка Ариадна. Интернет-пользователи после этого настоятельно попросили «вернуться к шпагатам», как сообщает VladTime.

Данная демонстрация растяжки в исполнении Волочковой большинству подписчиков её страницы основательно надоела, однако она оказалась предпочтительнее, по сравнению с пением. Во всяком случае, там балерина хоть и позволяла себе неприличный антураж, однако это выходило у неё лучше, чем вокал.

Подписчики даже сравнили Волочкову с так часто критикуемой Ольгой Бузовой. По их мнению, последняя является «талантищем» на фоне решившей запеть балерины. Кроме вокальных данных, подписчикам не понравилось, как Волочкова танцевала. Некоторые сравнили эти движения с какой-то странной пародией на народный танец, отметив, что хуже ничего и никогда не видели.