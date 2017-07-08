Полуголая Серябкина взбудоражила поклонников прозрачным топом и отсутствием белья

Певица из группы SEREBRO продемонстрировала свою фигуру на новом снимке. Так как топ полностью прозрачный, а белья на Серябкиной нет, самые откровенные участки тела звезда заштриховала.

Ольга Серябкина часто публикует снимки, на которых видна ее фигура. Певица выбирает облегающие или же провокационные наряды, выступая в таком виде на концертах вместе с другими участницами группы. В своем Instagram она активно общается со своими подписчиками, называя их «лапусями» и задавая им вопросы.

Теперь же, Ольга Серябкина решила «подогреть» интерес к своей персоне. Звезда опубликовала снимок, на котором она позирует в белых облегающих штанах и в укороченном прозрачном томе. Примечательно, что белья на Серябкиной нет. Это видно через прозрачную ткань топа. Для хоть какого-то сохранения цензуры и приличия, Серябкина заштриховала самые интимные участки груди белыми линиями. Однако, как отметили пользователи, это не сделало фото менее пошлым и снимок будоражит многих юзеров.