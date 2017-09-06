Анна Седокова в 35 лет поняла значение настоящей любви

Анна Седокова в Сети открыла поклонникам детали взаимоотношений с близкими. По словам знаменитостей, родители её не поддерживали, а над любимыми она и сама издевалась. Однако в 35 певица всё-таки поняла, как любить по-настоящему, как сообщает VladTime.

Значение высоких чувств Седокова пояснила через высказывание американской телеведущей Опры Уинфри. Голливудская знаменитость описала свои отношения с родителями. По её словам, именно отец с матерью научили, что нужно слушать других, уважать их и поддерживать. Однако эмоции показывать было запрещено. Седокова подчеркнула, что у неё самой было также, потому что такое поддержка от семьи, она не знала.

Личная жизнь также не порадовала. В 35 певица лишь смогла отпустить прошлые переживания и сомнения, чтобы научиться обретать истинное счастье. Интернет-пользователи увидели в этой речи намёк на то, что скоро звезда покажет нового парня. Они начали рассуждать о том, кем же он будет – из артистов, как это было ранее, либо наоборот персона не публичная.