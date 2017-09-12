«Прости Полиныч, давай сама», или почему Сергей Лазарев отказал Полине Гагариной
Так заведено, что после мероприятий проводятся «афтерпати», где знаменитости устраивают свой собственный закрытый праздник. Но не на всех вечеринках происходят интересные открытия.
Вот и в этот раз «пати» ознаменовалась потрясшим Полину Гагарину «выступлением» Лазарева с её песней «Обезоружена». Хотим напомнить, что композиция написана в довольно высоком женском регистре, так что певцу пришлось очень постараться, чтобы хорошо спеть. По бокалу в руке Сергея и особой интонации на словах «ты нужен мне» с указанием на алкоголь, видно, что певцы отлично провели время.
В «инстасторис» Полина поделилась с подписчиками своим открытием и пригласила Сергея заменять её на выступлениях, уверяя, что никто не заметит подмены: «У меня есть паричок, прибыль пополам!». Лазарев в своём аккаунте отмечает, что рад бы подменить подругу, но не имеет возможности из-за предстоящего тура: «прости, Полиныч, давай сама». Также он предлагает фанатам звать их вдвоём на корпоративы. Поклонники как Гагариной, так и Лазарева поражены вокальными данными последнего и предлагают решение для будущей карьеры: «вам дуэтом надо».