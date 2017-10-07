Кристина Асмус шокировала поклонников «нежным» фото с длинноволосым незнакомцем

Сразу после видео, на котором Гарик Харламов дарит Асмус розы и поздравляет с годовщиной свадьбы, актриса опубликовала в своем Instagram весьма провокационное фото. На снимке Асмус изображает нежность не со своим мужем, а с длинноволосым незнакомцем.

Слухи о разладе в семье Асмус и Харламова появились еще давно. Теперь же, пользователи получили еще больше поводов для переживаний. В своем Instagram Кристина Асмус разместила снимок с неким молодым человеком, который явно не является ее мужем. Длинноволосый незнакомец явно моложе и худее комика Харламова.

В описании Асмус написала о премьере шоу «Вернувшиеся». Оказалось, что незнакомец является Михаилом Половенко, который участвует в иммерсионном спектакле, о котором писала Асмус. На фото актриса держится за руки с юным молодым человеком. Как отметили пользователи, они были шокированы от снимка, ведь Асмус будто бы демонстрирует нежность к Половенко.

Поклонники актрисы также отметили, что артистка уже давно не носит кольца на пальце, а снимки, на которых она «чуть не целуется» с другим мужчиной, явно намекают на развод. Сама Асмус снимок и свои отношения с Харламовым пока не комментировала.