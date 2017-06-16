Минус 10 килограмм: певица Лолита похудела на даче в Болгарии

На своем участке звезда активно боролась с сорняками, в этом ей помогал муж Дмитрий Иванов. Поездка в Болгарию была омрачена не только утомительной работой, но и ожогами рук, которые Лолита получила из-за бракованного опрыскивателя.

Сейчас Лолита вернулась в Россию. В Болгарии она ухаживала за своим дачным участком, который зарос сорняками, пока певица отсутствовала. Почти 15 дней Лолита «вкалывала как лошадь», она трудилась на огороде и боролась с сорняками. По словам певицы, она вставала в 9 утра и ложилась в 9 вечера «трупом».

Лолита хотела облагородить свой участок, в этом ей помогал ее муж Дмитрий Иванов. По словам певицы, ее супруг «вкалывал» и она всегда хотела ему помочь. На своей даче Лолита поняла, что может поднимать очень тяжелые предметы. Ей удалось поднимать и 15 килограмм декоративных камней, и 25-килограммовый мешок цемента.

Точного веса, который певице удалось сбросить из-за тяжелого труда, Лолита не знает. Однако, она утверждает, что сбросила 10 килограммов, так как ее джинсы, которые раньше не сходились на талии, теперь с нее спадают.

Помимо этого, Лолита обожгла руки. В Болгарии она с мужем купила специальный опрыскиватель. Он оказался бракованным, из-за чего жидкость вылилась на руки певицы. Теперь она вынуждена лечить и восстанавливать кожу.