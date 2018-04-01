Мама Тимати хочет сбежать из Москвы после скандала на Муз-ТВ

Мама Тимати Симона до сих пор находится под впечатлением после резкой выходки Ксении Собчак на Премии Муз-ТВ, желая сбежать подальше от цивилизации.

Своим подписчикам в Instagram Симона Юнусова пожаловалась, что события вечера Премии Муз-ТВ не оставили её равнодушной. Более того, они очень сильно задели женщину. Сейчас она не даёт комментарии и, по возможности, воздерживается от любых разговоров на эту тему. В то же время она пытается справиться с мыслями самостоятельно.

Опубликовав в соцсети фотографии маленькой внучки, дочери Тимати, Симона подписала их так: «Чем больше думаю о недавнем мероприятии, тем дальше в Михайловское, хочется бежать с Алисой... Там просто, красиво, достойно и по-настоящему...» Поклонники обеспокоены мыслями женщины, но не спешат защищать Анастасию Решетову. Большинство пользователей сети считают, что она «получила своё». Другие же ищут причину плохого настроения Ксении Собчак.