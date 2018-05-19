Группу, оскорблявшую королевское семейство, лишили выступлений

Инди-рок-группа Reverend And The Makers в Сети часто писала о том, как им ненавистно королевское семейство, как сообщает VistaNews. Участники коллектива нецензурно выражались о принцах и их возлюбленных.

По мнению музыкантов, монархия вообще «оскорбляет» британский народ в том числе и в связи с тем, сколько средств уходит на содержание членов одного семейства и их многочисленные церемонии. Особенно в Reverend And The Makers были шокированы поведением полиции во время свадьбы Меган Маркл и принца Гарри – они раскритиковали разгон бездомных с улиц рядом с церемонией. Когда шесть лет назад начали публиковаться в Сети интимные снимки Кейт Миддлтон, группа высмеивала супругу принца Уильяма.

В дальнейшем коллектив также потешался над детскими снимками королевы и странно высказывался о смерти бывшего премьер-министра Маргарет Тэтчер. В итоге, музыкантам всё-таки припомнили частично выходки – они не будут выступать на фестивале Labour Live. Билеты оказались не распроданы. Группа пока данную ситуацию не прокомментировала.