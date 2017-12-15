«Живых все меньше»: Леонид Агутин огорчил пользователей грустным видео с Валентином Гафтом

Таким образом Агутин решил поздравить пользователей Сети с Днем друзей. Однако, ролик, на котором постаревший Гафт читает стих об умерших друзьях, вызвало у юзеров лишь грусть и печаль.

О состоянии здоровья Валентина Гафта переживают многие пользователи. Актер, по данным из СМИ, находится в больнице, но причин и подробностей его недуга никто не знает. Леонид Агутин напомнил об артисте и показал видео, где Гафт читает стихотворение. Такую публикацию певец решил приурочить к Дню друзей.

На видео Гафт говорит о том, что из жизни уходит много людей и его друзей. По такому поводу он сочинил небольшое стихотворение. В нем Гафт говорит о том, что друзья все чаще умирают, чаще слышен звук закрывающихся крышек гроба.

Актер иносказательно рассказал о том, что многие не успели поговорить и сделать важное. А он будет звонить им и искать в райю или в аду, продолжая верить в их встречу.

Пользователи впечатлились стихотворением Гафта о том, что «живых все меньше». Многие даже отметили, что ролик вызвал у них слезы и грусть, ведь смерть и правда забирает друзей, близких и родных. Некоторые пользователи поинтересовались, не знает ли Агутин о здоровье Гафта, но певец не отвечает на такие комментарии или из-за их обилия, или из-за того, что действительно не осведомлен о самочувствии артиста.