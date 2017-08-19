Юлия Михалкова рассказала о своих ночных фантазиях и показала соблазнительное фото

Участница шоу «Уральские пельмени» решила поделиться своими мыслями с пользователями Сети. Оказалось, что по ночам Михалкова видит футуристические фантазии, которые происходят в Екатеринбурге.

В своем Instagram-аккаунте Юлия Михалкова разместила черно-белый снимок, который многие пользователи уже назвали весьма «соблазнительным». На фотографии звезда юмористического проекта «Уральские пельмени» позирует в черном платье-корсаже с откровенным декольте. В описании Михалкова рассказала о том, какие фантазии ее посещают по ночам.

Оказалось, что даже во сне звезда видит то, чем интересуется днем – Михалковой снится развитие и будущее. По словам артистки, в ночь на пятницу она видела в своем сне Екатеринбург. Однако, он выглядел совсем иначе, не таким, как сейчас.

Вместо площади 1905 года она видела в своем сне парк с фонтанами и парящие в воздухе досточки вместо скамеек. Вместо брусчатки на земле настелено что-т вроде паркета, а чистота напомнила ей стерильность в операционной. Все люди в ее сне передвигались не на машинах, а на гироскутерах. А вместо памятников – голограммы, через которые насквозь проходит рука.

Михалкова решила поинтересоваться, снятся ли ее подписчикам футуристические фантазии и что они видят, когда спят. Пользователи активно делятся с Михалковой своими мыслями и пишут девушке массу комплиментов, касающихся ее соблазнительного фото.