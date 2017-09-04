Болтливый принц Джордж получил по губам на глазах у всех

Когда в Британии праздновали именины королевы Елизаветы Второй, принц Джордж много болтал. Его поведение так утомило кузину Саванну Филлипс, что та закрыла рот мальчику рукой, как сообщает VistaNews.

Это случилось, когда завершился Парад, и вся венценосная семья вышла на балкон Букингемского дворца, чтобы показаться собравшейся толпе. Дальше должна была начать шоу королевская авиация, но люди больше заинтересовались поведением принца Джорджа, которому пришло в голову спеть песню.

Саванна Филлипс, вероятно, не одобрила такой выходки мальчика. Либо ей просто не понравился её вокал. Как бы там ни было, член британской королевской семьи получил по губам. Это мальчика успокоило, и он больше не пел. В Сети интернет-пользователи даже пожалели ребёнка, который с ранних лет должен придерживаться строгих правил.