Экс-участник «Дом-2» Егор Холявин готовится сделать интимную пластику

После специальной инъекции, интимная мышца станет «больше и шире», чего и хочет добиться Егор Холявин. Ради операции он даже готов на время отказаться от бани, спорта и сексуальных контактов.

Егор Холявин известен своим пристрастием к пластическим операциям. Под нож хирурга он ложился уже 15 раз, однако и сейчас экс-участник «Дом-2» нашел, что еще он хочет в себе изменить. По словам Холявина, об интимной пластике ему рассказала год назад хирург одной из клиник. Ее слова «посеяли зерно в голове» мужчины.

Холявин уже стал консультироваться с врачами. Оказалась, что такая процедура может быть выполнена как косметическим методом, так и хирургическим. Холявин выбрал первый способ, который подразумевает введение специальной инъекции.

Такая инъекция вводится в интимную мышцу, делая ее «больше и шире». Если же процедура не подействует, то Холявин готов прибегнуть ко второму способу и лечь под нож хирурга.

Егор Холявин понимает, что косметическая процедура в интимной зоне повлечет за собой последствия. После инъекции он не сможет какое-то время ходить в баню, заниматься спортом и иметь физический сексуальный контакт. Однако, это его не останавливает, ради интимной пластики он готов пройти долгий реабилитационный период, во время которого ему также могут прописать специальные курсы препаратов.