Валерия Лукьянова познакомилась в Мексике с ещё одной девушкой-Барби

Валерия Лукьянова стала известна в мире за образ девушки-Барби. Однако оказалось, что не только она выбрала себе такое амплуа. Сама знаменитость показала в Сети ещё одну девушку, напоминающую куклу, как сообщает VladTime.

Валерия Лукьянова отметила, что эта персона – маг, подчеркнув такое хештегами. Где именно звезда встретила свою мексиканскую коллегу, а также, какое у неё имя, «Одесская Барби» не уточняла. Знаменитость только намекнула, что в дальнейшем запись с новой знакомой может появиться в её видеоблоге. Хотя неизвестная мексиканка и Валерия Лукьянова напоминают кукол, образы у них различаются.

Валерия максимально следует стилю Барби –голубые глаза, светлые волосы, макияж. Её коллега отличается разноцветными волосами и более яркой «штукатуркой» на лице. Поклонникам фото с мексиканской девушкой-куклой понравилось. Некоторые подписчики отметили, что коллега Лукьяновой кажется им даже красивее.