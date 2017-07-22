Молодая жена Краско раскрыла главный секрет своего счастья

Молодая жена Краско рассказала о том, что ненавидит больше всего, а также о своей жизни с небогатым мужем. Юная красотка считает, что на одном богатстве счастья не построишь.

Как известно, Иван Краско и его молодая жена Наталья в очередной раз оказались в центре скандала. Буквально недавно актрису и модель обвинили в измене пожилому супругу, заметив ее целующейся с неким молодым человеком. Позднее выяснилось, что соблазнитель оказался подставной, однако Краско уже заговорил о разводе.

Многие тогда обвинили Наталью в том, что она пошла на измену ради денег, ведь с Краско она проживает практически за чертой бедности, однако сама актриса решила опровергнуть эти слухи. На своей странице в соцсети она опубликовала пост, в котором раскрыла всю правду о своей жизни. Наталья заметила, что она невероятно счастлива несмотря на то, что у нее нет вилл, бриллиантов, шикарной одежды и дорогой косметики, загородных домов и собственного бизнеса. По ее словам, она умеет ценить то, что имеет, а также наслаждается жизнью в полной мере.

Также девушка отметила, что ее фотографии никогда не расскажут о ее душевном состоянии. Дело в том, что многие считают Наталью несчастной, так как она практически никогда не улыбается на фото. Сама девушка объясняет это тем, что просто ненавидит улыбаться на фото, хотя в жизни часто улыбается и смеется. По словам Натальи, она полностью довольна своей жизнью и любит мужа, который не ограничивает ее свободу и позволяет заниматься тем, что ей нравится.



