Молодая жена Краско раскрыла главный секрет своего счастья
Молодая жена Краско рассказала о том, что ненавидит больше всего, а также о своей жизни с небогатым мужем. Юная красотка считает, что на одном богатстве счастья не построишь.
Как известно, Иван Краско и его молодая жена Наталья в очередной раз оказались в центре скандала. Буквально недавно актрису и модель обвинили в измене пожилому супругу, заметив ее целующейся с неким молодым человеком. Позднее выяснилось, что соблазнитель оказался подставной, однако Краско уже заговорил о разводе.
Многие тогда обвинили Наталью в том, что она пошла на измену ради денег, ведь с Краско она проживает практически за чертой бедности, однако сама актриса решила опровергнуть эти слухи. На своей странице в соцсети она опубликовала пост, в котором раскрыла всю правду о своей жизни. Наталья заметила, что она невероятно счастлива несмотря на то, что у нее нет вилл, бриллиантов, шикарной одежды и дорогой косметики, загородных домов и собственного бизнеса. По ее словам, она умеет ценить то, что имеет, а также наслаждается жизнью в полной мере.
Также девушка отметила, что ее фотографии никогда не расскажут о ее душевном состоянии. Дело в том, что многие считают Наталью несчастной, так как она практически никогда не улыбается на фото. Сама девушка объясняет это тем, что просто ненавидит улыбаться на фото, хотя в жизни часто улыбается и смеется. По словам Натальи, она полностью довольна своей жизнью и любит мужа, который не ограничивает ее свободу и позволяет заниматься тем, что ей нравится.
Мало, кто знает. Но, по большому счету, я редко об этом говорю... Да, и никому особенно и не нужно знать. Поэтому скажу один раз: Я самый счастливый человек в мире! Да, у меня нет домов, машин, склада вещей и украшений. Яхт, вилл, ранчо, ну... что там ещё? Бизнес да и, не знаю, что там ещё.... Но у меня есть большее! Я счастливый человек, потому что мой образ жизни внутри меня (а не то, что можно наблюдать на экранах) складывается так, как я хочу! Я всегда всего добивалась. А если, что-то не могла - то от великой лени. А Лень - это защита организма от не совсем понятного действия... У меня потрясающие друзья! Я принципе свободный человек... И .... Я улыбаюсь часто и часто смеюсь.... единственное , ненавижу улыбаться на фото.... Вот не люблю... Но весь этот монолог о том, не дабы похвастаться, а для того, чтобы сказать: Это так круто, позволить себе быть счастливой... Утром иметь возможность проснутся, вдохнуть воздуха и пойти заняться любимым делом... Мне кажется, что счастье - это умение ценить то, что имеешь сейчас... как это банально! Но, черт возьми, да! Ценить .... ____________________________________ MUAH: @oksana.sevostianova