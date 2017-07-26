Певицу Нюшу обвинили в плагиате Рианны

Нюша появилась на красной дорожке «Премии Муз-ТВ 2018» в красном платье, в котором поклонники заметили схожесть со знаменитым неудачным платьем Рианны с премьеры фильма «Валериан и город тысячи планет».

На церемонию награждения певица Нюша пришла в длинном красном платье со шлейфом и глубоким вырезом. Поклонники обвинили её в плагиате не самого неудачного образа зарубежной R&B-певицы. Платье подверглось критике из-за того, что было слишком простого кроя и без декоративных элементов.

Больший интерес у фанатов вызвало интересное положение Нюши. Девушка не стеснялась показать свой округлившийся животик и демонстративно клала на него руку, намекая на беременность. Выбор платья также объяснили тем, что Нюша хотела обратить все внимание на живот. По красной дорожке певица быстро прошлась в сопровождении мужа и постоянно улыбалась, не пытаясь скрыть радость будущего материнства.