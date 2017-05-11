«Мой король!»: Бузова и Киркоров шокировали Сеть своими поцелуями

На открытии ресторана Ольги Бузовой присутствовал и Филипп Киркоров, чему сама «виновница» мероприятия была несказанно рада. Певица обнимала дорого гостя за плечи и тянулась к нему с поцелуями, на что сам Киркоров ответил взаимностью.

В Instagram-аккаунте Ольги Бузовой появился ряд роликов, которые были сняты во время открытия ее ресторана BUZfood. Особое внимание пользователей привлекло видео, на котором звезда обнимается и целуется с Филиппом Киркоровым. Об их отношениях уже давно ходят слухи, но сами артисты не стремятся их опровергать, а лишь «подогревают» интерес новыми провокациями.

Так, на видео видно, что Бузова несказанно рада визиту Киркорова. Она потянулась к певцу с поцелуями, подставляя губы. Киркоров стал целовать звезду в нос, от чего та еще больше растрогалась. «Парочка» несколько раз поцеловалась, а в описании Бузова написала, что Киркоров – ее «король».

Ролик вызвал бурную реакцию пользователей. Некоторые предположили, что Бузова «пригубила лишнего» в честь открытия своего ресторана, от чего хотела поцеловать Киркорова «по-взрослому», но вовремя взяла себя в руки. Поцелуи Бузовой и Киркорова шокировали Сеть и стали одним из самых обсуждаемых событий в Instagram.