Екатерина Варнава поставила точку в разговорах об анорексии и рассказала секрет похудения

Варнава утверждает, что похудеть ей помогли изменение рациона питания и активная деятельность. Звезда рассказала о своем вегетарианстве и о том, от каких продуктов ей пришлось отказаться.

Екатерина Варнава прекрасно понимает, что многим зрителям шоу Comedy Woman и другим ее поклонникам весьма интересно узнать о секретах ее похудения. Стремительная потеря веса впечатлила и немного насторожила юзеров, они даже решили, что звезда больна анорексией. Оказалось, что Варнава изменила свой рацион питания и сала иначе смотреть на еду. Варнава утверждает, что она не полностью придерживается идеи вегетарианства. Она иногда позволяет себе есть яйца и творог. От мяса, рыба, птицы и морепродуктов Варнава отказалась. О причинах такого решения звезда не рассказывает, но обещает поделиться ими во время прямых эфиров в своем Instagram.

По словам Варнавы она «нормально» ест и не голодает. Своим примерным меню звезда поставила точку в слухах об анорексии и наконец-то удовлетворила интерес пользователей. Так, Варнава рассказывает, как может выглядеть ее рацион за день. С утра она пьет американо и ест творог с орехами и медом. Перед всем этим она выпивает стакан теплой воды. На обед она может съесть сыр тофу на гриле, фасоль на пару и салат из овощей, заправленный оливковым маслом.

На ужин, если он бывает, Варнава может съесть овощи на пару или салат. По словам звезды, похудеть ей помогло осознание и переосмысление своего меню. Она отказалась от хлеба, а сладкое заменяет фруктами. Что касается острого и соленого, то тут ей приходится сложнее, в таких блюдах Варнава себя сдерживает. Помимо этого, звезда акцентирует внимание на том, что все очень субъективно, поэтому «слепо» следовать ее советам не стоит.