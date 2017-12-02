Женская версия Оззи Осборна: Лолита Милявская посетила премию «Муз-ТВ» с сумкой из рыбы

Исполнительница Лолита Милявская поразила аксессуаром, с которым появилась на красной дорожке премии «Муз-ТВ». По мнению фанатов, так она напоминала «великого и ужасного» Оззи Осборна, как сообщает VladTime.

Как-то эпатажный рокер лишил головы летучую мышь. Поступок Лолиты Милявской сравнили с этим по степени специфичности. Новая сумочка была подарком на прошлые именины. Аксессуар имеет фиолетовый цвет и с виду ничем не примечателен, если только не знать, как он был создан.

Лолита пообещала показать видео, как из кожи сёмги делать сумочку. По её словам, создатели аксессуара из чешуи сделают его для неё. Интернет-пользователей заинтересовало, как такое возможно. Также подписчики в очередной раз «прошлись» по внешнему виду знаменитости, отметив, что она выглядит старо и некрасиво.