53-летняя Жанна Эппле впечатлила Сеть откровенным снимком

Актриса не скрывает своего возраста и не стесняется публиковать снимки в купальнике. На фотографии Жанна Эппле позирует на фоне природы в полупрозрачной рубашке и без штанов.

В своем Instagram Жанна Эппле разместила снимок, на котором она показала стройные ноги и подтянутую фигуру. Судя по фотографии, актриса устроила себе прогулку на велосипедах и решила остановиться у водоема. Из одежды на Эппле лишь них от купальника и полупрозрачная блузка.

В комментариях пользователи удивляются формам звезды, ведь для ее возраста она выглядит прекрасно. Некоторые шутят о том, что Эппле нашла «эликсир молодости» и даже Станиславский не поверил бы ее красоте. Пользователи отмечают, что Эппле впечатлила их своим откровенным снимком и еще раз подтвердила факт своей «нестареющей» красоты.

Сама 53-летняя Жанна Эппле шутит о своей молодости и не стремится скрыть того факта, что уже стала бабушкой. В феврале этого года у нее появился внук, ее старший сын Потап Фрэз стал отцом.

Многих сильно интересует, есть ли у Эппле возлюбленный. Сама актриса предпочитает оставлять этот вопрос открытым. С первым мужем Алексеем Бакаем рассталась, когда тот уехал в США. Второй гражданский брак Эппле с Ильей Фрэзом также не увенчался успехом, после 17 лет отношений они расстались. Их разрыв был сопровожден громкими скандалами и разделом имущества.