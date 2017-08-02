Крис Дженнер шокировала фанатов своими отношениями с зятьями

Мать семейства Кардашьян-Дженнер Крис на днях проинформировала, в каких отношениях она находится со своими зятьями и что думает о бойфренде Хлои Кардашьян, который изменял девушке на протяжении всей беременности. Ответы Крис Дженнер шокировали поклонников.

Крис Дженнер заявила, что старается не вмешиваться в семейные отношения своих дочерей Ким, Кортни и Хлои, а также Кайли Дженнер, которая недавно родила своему бойфренду дочь. Более того, знаменитость считает, что Тристан Томпсон, который изменял беременной Хлои, также заслуживает на то, чтобы стать частью знаменитого семейства. Крис заявила, что полностью доверяет своей дочери, а потому согласится с любым её решением.

Поклонники были шокированы, когда узнали, что Крис так легко простила Тристану измену и обиду, которую он причинил её дочери. Интернет-пользователи в Instagram просят Хлои бросить неверного бойфренда и вернуться к семье в Лос-Анджелес.