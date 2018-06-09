«Последняя черта»: Дима Билан отменил концерты из-за серьезного заболевания

В своем Instagram певец записал видео, в котором просит поклонников не волноваться и с понимаем отнестись к его проблеме. По словам Димы Билана, он не может вылечиться от заболевания, а концерты и выступления лишь усугубляют его состояние.

Слухи о болезни Димы Билана активно распространяются еще с начала 2018 года. Многие поклонники всерьез встревожены состоянием певца, некоторые даже просили, чтобы тот на время отказался от концертов и посвятил свое время здоровью.

Как оказалось, опасения поклонников были не безосновательными. В своем Instagram Дима Билан разместил ролик, на котором рассказал о болезни и пояснил причину, по которой он отменил свои ближайшие концерты.

Однако, Билан просит своих фанатов не сильно переживать. Он действительно болен и уже 2 недели чувствует выраженные симптомы пневмонии. У Билана не осталось сил на выступления, так как предыдущие его концерты лишь усугубили его состояние.

Он решил, что это уже «последняя черта», поэтому лечению Билан захотел уделить больше времени. Пользователи желают Билану скорейшего выздоровления. Некоторые поклонники даже пишут о том, что готовы ждать его выступлений столько, сколько нужно. Юзеры советуют Билану серьезно заняться своим лечением, ведь пневмония является серьезным заболеваниям, последствия которого могут оказаться весьма плачевными.