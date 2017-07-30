Малахов полез обниматься к Бузовой и назвал её лучшей во всех номинациях

Ольга Бузова опубликовала видео в своём Instagram, на котором запечатлено, как Андрей Малахов поздравляет певицу с победами на «Премии Муз-ТВ 2108», обнимает и искренне просит прощения, что не смог лично присутствовать на церемонии награждения.

Ведущий скандального ток-шоу извинялся перед певицей за то, что опоздал на церемонию вручения. Ольга сказала, что он лично должен был вручать ей награду. Видно, с каким трепетом Андрей Малахов держит Ольгу Бузову за руку и обнимает.

Комментаторы не поверили в искренность Малахова и попросили Ольгу быть более осторожной, так как уверены, что в шоу-бизнесе её не воспринимают как равную и смеются за спиной.

Напомним, что Бузова была номинирована на «Лучшую песню рунета» и «Лучшее женское видео». Победу во второй номинации присудили певице Заре за клип «Мир вашему дому», а лучшей песней на просторах российского интернета стала песня Ольги «Мало половин».