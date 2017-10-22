На МУЗ-ТВ Ксения Собчак публично унизила жену Тимати

Премия МУЗ-ТВ запомнилась зрителям странными ситуациями на сцене. Отличилась и Ксения Собчак.

В этот раз Ксения не только была ведущей, а и артистом: она выступила с Ольгой Бузовой и Филиппом Киркоровым. Однако в интернете обсуждают не лишь ее выспупление, а и то, как она себя проявила в роли ведущей. Например, та ситуация, когда Собчак унизила жену Тимати. Это случилось, когда она подошла в зал к рэперу пообщаться. Сначала она поблагодарила, что он привел на премию самую важную женщину и тут же обратила взор на его маму, которая сидела поблизости, минуя его супругу. После этого Ксения сказала, что тогда, когда вырастет ее сын, она бы точно не хотела, чтобы рядом с ним "появилось вот это".

Прервала Ксению Собчак известная телеведущая Анастасия Ивлеева, которая решила вступиться и назвала ведущую язвой. Супруга рэпера старалась держать себя в руках, однако зрители заметили явное волнение на ее лице. После премии модель Анастасия Решетова написала пост в социальной сети о том, что в этой жизни, по ее мнению, лучше не обращать внимания на обидчиков. Подписчики девушки догадались, что написано это явно о Ксении Собчак.