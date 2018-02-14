«Дом-2»: у беременной Алены Рапунцель «сдулись» губы и выпали волосы

Савкина жалуется на то, что ее инъекции в губах «рассосались», а нарощенные волосы и ресницы стали выпадать. Причиной этому стало то, что сестра Ольги Рапунцель сделала себя косметические процедуры, еще не зная о беременности, во время которой их делать нельзя.

Алена Рапунцель жалуется, что увеличила себе губы и нарастила волосы с ресницами. Однако, «красота» не задержалась надолго. Губы «сдулись», а волосы выпали. Все дело в том, что такие процедуры, сделанные во время беременности, не являются эффективными и долгосрочными.

Женский организм во время беременности отторгает все инородное, а Савкина тогда еще не знала о своем положении и смело отправилась к косметологу. Теперь же, когда сестра Рапунцель знает о своей беременности, она готова быть естественной и терпеть свою «натуральную красоту». Она признается, что ей было обидно лишиться больших губ и длинных волос, но ради ребенка она готова потерпеть.

Алена Савкина также рассказала, что уже держится за живот, хотя срок беременности маленький. По словам сестры Ольги Рапунцель, она чувствует биение своего сердца в районе живота, от чего старается его «придерживать».