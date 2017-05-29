Алена Водонаева показала вид за окном на фоне оголенных ягодиц

В своем Instagram яростная ненавистница полных людей показала свои формы, отметив, что за окном «красотища». Пользователи осудили звезду «Дом-2» за чрезмерную откровенность и заявили, что «спущенными штанами» она добьется лишь негативных комментариев.

Алена Водонаева известна своими провокационными снимками. Еще со времен ее участия в скандальной телестройки в Сети постоянно появляются весьма откровенные фотографии звезды. Сама Водонаева не стесняется снимков с оголенным телом, ведь так она демонстрирует результат упорной работы над своей фигурой – звезда следит за питанием и старается держать себя в форме.

Теперь же, после серии скандальных публикаций с осуждением полных людей, Водонаева разместила очередной провокационный снимок, на котором оголила свои ягодицы. В описании она указала, что здесь могла бы быть какая-то «умная цитата». Однако, Водонаева решила «не умничать» и просто отметила, что за окном «красотища».

Пользователи отреагировали на снимок весьма неоднозначно. Они отметили, что Водонаева находится в хорошей форме и имеет красивую фигуру. Однако, считают юзеры, выставлять на показ столь откровенные фотографии не стоит, ведь у Водонаевой есть ребенок, который может увидеть свою мать в весьма откровенных позах.