Фанаты просят Диму Билана временно оставить творчество

Фанаты Димы Билана серьезно беспокоятся о его самочувствии. Они просят исполнителя перестать временно выступать, чтобы он смог поправить своё здоровье.

В большинстве случаев о проблемах со здоровьем Билан рассказывал поклонникам в социальных сетях. Еще в начале 2018 года он рассказывал своим фанатам о том, что у него значительно ухудшилось самочувствие, а также делился результатами анализов. Но поклонники и сами отмечали, что у Димы изменился цвет лица, он стал худеть и выглядеть нездоровым.

Появление исполнителя на музыкальной премии МУЗ ТВ заставило его поклонников побеспокоиться о том, действительно ли Билану следовало приходить на мероприятие. Многие из них уверены, что ему необходимо временно отказаться от творчества и подумать только о себе. В комментариях многие поспешили пожелать Диме скорейшего выздоровления. Фанатам певца более важно его самочувствие, чем выпуск новых песен с его стороны. Они готовы подождать его концертов до полного выздоровления.