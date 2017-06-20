Стало известно, почему Вера Брежнева пропустила МУЗ-ТВ

В социальной сети Вера Брежнева рассказала, почему не появилась на премии МУЗ-ТВ. Оказалось, что причиной стала ее мама.

По словам Веры Брежневой, в день награждения лауреатов музыкальной премии ее мать праздновала свой день рождения. Естественно, что Вера решила отправиться к матери. Праздник состоялся в Италии и на нем присутствовала вся семья популярной исполнительницы. Отмечается, что приехала поздравить свою бабушку ее старшая внучка, которая сейчас больше времени проводит в Соединенных Штатах Америки. К слову, Италия стала практически родным городом для Веры Брежневой: именно в этой стране она вышла замуж за Константина Меладзе.

Напомним, что недавно Вера Брежнева объяснила выбор своего наряда для премии RU-TV. Ее поклонников слегка удивило, что Вера появилась в одежде спортивного стиля. Многие даже стали предполагать, что она пришла сразу же после зала, учитывая усталый вид блондинки. Певица же пояснила, что ей захотелось поэкспериментировать со своим внешним видом. К тому же, по словам Веры, спортивная одежда набирает популярность и ее можно носить не только во время занятий спортом.