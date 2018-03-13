Битва нарядов: Меган Маркл «победила» Кейт Миддлтон экстравагантной шляпкой

На ежегодном параде, который проводится в честь Дня Рождения королевы Елизаветы II, новоиспеченная супруга принца Гарри оказалась впервые. Для парада Меган Маркл выбрала элегантное платье пудрового цвета и необычную шляпку, Кейт Миддлтон в выборе наряда оказалась скромнее.

Меган Маркл, которая 19 мая стала супругой принца Гарри, надела на парад платье розового цвета, который современные дизайнеры называют пудровым. Цвет наряда выгодно подчеркнул цвет ее кожи. Свой образ Маркл дополнила экстравагантной шляпкой такого же цвета. Многие зарубежные СМИ уже отметили, что супруга принца Гарри успешно справилась с «испытанием» и выбрала удачный образ.

Кейт Миддлтон, с которой часто сравнивают Меган Маркл, выбрала более скромный наряд, от чего явно «проиграла». Некоторые даже отметили, что жена принца Уильяма решила «угодить» королеве Елизавете цветом и фасоном своего наряда. Кейт Миддлтон надела сине-голубое закрытое платье. Также она выбрала объемную шляпку, которая невыгодно подчеркнула черты лица женщины, сделав ее более взрослой и полной.

Как отмечают в СМИ, Меган Маркл успешно «победила» Кейт Миддлтон в битве нарядов. Супруги принцев стали невольными оппонентками, так как пользователи по всему миру принялись сравнивать женщин не только по внешности, но и по вкусу в выборе платьев.