Энтузиаст рассказала о результатах доступной диеты Рианны

Барбадосская поп-звезда оказалась довольно прихотливой в еде девушкой, как рассказала её шеф-повар. Однако любимые блюда Рианны настолько простые, доступные и питательные, что их можно готовить ежедневно.

Ингредиенты для главных блюд, составляющих львиную долю меню певицы, найдутся в холодильнике большинства обычных людей. Завтра Рианны состоит из яиц в любом виде, кусочка слабо прожаренного хлеба и каких-нибудь фруктов, желательно сезонных ягод. Пить кофе не рекомендуется, а чтобы проснуться его можно заменить водой с лимоном.

Остальной рацион девушки состоит из курицы карри, лосося – или другой рыбы, – пасты или жареного картофеля. Рианна является большой фанаткой салатов. Их она просит почти к каждому приёму пищи, кроме завтраков. Девушка, испробовавшая на себе диету Рианны, отметила, что рацион вовсе не приводит в результате к появлению лишних килограммов, если вести обычный день обычного жителя суетливого города.