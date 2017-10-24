Четвертый супруг скончался от аллергии на татуировку в честь Аллегровой

Сестра Игоря Капусты, со слов медиков, назвала новую причину смерти танцора. Подробностями семейной трагедии она поделилась во время недавнего интервью.

Четвертый супруг Ирины Аллегровой скончался 15 мая в больнице Санкт-Петербурга. Официальной причиной смерти называют воспаление легких из-за инфекции. Теперь это никогда не проверить, потому как останки Игоря Капусты кремировали.

Тем временем, Галина Капуста пообщалась с журналистами "Собеседника" рассказала новую информацию, полученную от патологоанатома. По его словам, критические осложнения у Игоря Капусты вызвала аллергия на татуировку, сделанную в честь звездной супруги.

К Ирине Аллегровой Галина испытывает весьма враждебные чувства. Согласно интервью, она единожды звонила певице с просьбой финансовой помощи. Это было связано с тем, что Игоря посадили в тюрьму из-за наркотиков. Ирина Аллегрова отказала родственнице, сославшись на отсутствие денег. Тогда Галина пообещала больше никогда ей не звонить.

Сестра Игоря Капусты недовольна тем, что её брата все воспринимают лишь как мужа знаменитой исполнительницы. Это несколько обидно, ведь покойный был не последним артистом балета. Как показатель - количество гостей, пришедших с ним попрощаться.