Бузова получила тарелку вместо мужчины и потерялась

Ольга Бузова получила свою первую награду на МУЗ-ТВ. Ольга стала лауреатом номинации "Лучшая песня Рунета".

В тот момент, когда ведущие объявили, что в номинации выиграла Ольга, то девушка не сдержала слезы. Бузова настолько была поражена тому, что происходит, что потерялась, когда шла н сцену. Она поблагодарила своих поклонников за первую награду. Не обошлось и без конфузов. Бузова решила рассказать о своей личной жизни. По ее словам, она ожидала получить не только тарелку МУЗ-ТВ, но и мужчину. Правда, отметила девушка, мужчину она ждет уже долго.

Также Бузова назвала себя принцессой. Ее номинация была в самом финале, что привело Ольгу к той мысли, что после нее все можно и заканчивать. Она подчеркнула, что на сцене стоит принцесса шоу-бизнеса. В социальной сети певица снова поблагодарила своих поклонников и извинилась за странное поведение. То, как она себя вела на награждении, девушка объяснила своими переживаниями.

К слову на красной дорожке она также появилась эффектно: Бузова проехалась на лошади. На ней было платье нежного розового цвета. Вот только в один момент шлейф от ее наряда отпал. В социальных сетях многие полагают, что это Бузова спланировала, чтобы привлечь дополнительное внимание к своей персоне.