Ани Лорак на МУЗ-ТВ уезжает поделилась планами на будущее

О своих планах Ани Лорак поделилась на премии МУЗ-ТВ, где она была удостоена очередной награды.

По словам певицы, летом в ее семье будет два очень важных события: дни рождения ее дочери Софии и мужа Мурата. Ани Лорак рассказала, что эти праздники звездная чета встретит в Греции. К слову, именно там проходили съемки на ее композицию "Бывший". Лорак также поделилась тем, какие подарки она подготовила своим родным. София получит те игрушки, о которых давно мечтала, а мужу Лорак подготовила особенный интимный подарок.

Девушка рассказала, что, по ее мнению, выбирать подарки для мужчин очень тяжело. По этой причине она всегда принимала решение вручить что-то практичное, но со вкусом. Супругу она всегда дарила ручки, галстуки и запонки. Дорогостоящие подарки, по словам Каролины, мужчины должны делать себе сами без участия женщины.

Напомним, что недавно Ани Лорак опубликовала в социальной сети снимок с Константином Меладзе. По ее словам, они готовят совместное выступление к творческому вечеру известного продюсера и композитора. Вот только подписчики отметили, что Меладзе заметно постарел. Многие назвали его уставшим и слегка поправившимся.