Егор Крид заявил о расставании с победительницей "Холостяка"

На финале шоу "Холостяк" выбором Егора Крида стала Дарья Клюкина. Вот только на премию МУЗ-ТВ он пришел без девушки, но с родителями.

Теперь Егор Крид заявил о том, что он и Дарья - просто друзья. По его словам, она является очень хорошим человеком, но сама судьба распорядилась так, что вместе они быть не могут. Интересно, что в финале шоу Егор подарил Дарье обручальное кольцо. Поклонники тут же начали гадать, не ждет ли Егора свадьба, но спустя некоторое время он сказал, что это всего лишь традиция "Холостяка" и свадьба не планируется. Зрители с самого начала сезона "Холостяка" подозревали, что для Крида это всего лишь пиар. Теперь после того, что после финала пара сразу разбежалась, эти слухи только продолжают нарастать.

Напомним, что недавно в социальных сетях он опровергал все домыслы о свадьбе. Певец сказал, что его поклонникам стоит уметь отличать шоу от реальной жизни. Однако ранее сама Дарья Клюкина утверждала, что их отношения - это искренние чувства. Теперь подписчики обвиняют и Егора, и Дарью в лицемерии. Особенно Клюкиной никто не верил еще и потому, что она была и участницей прошлого сезона "Холостяка", где боролась за сердце Ильи Глинникова. Многие решили, что Клюкина искала не любовь, а популярность.