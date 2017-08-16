На руки 55-летней Алёны Свиридовой стало жутко смотреть

55-летняя певица впервые за долгое время появилась на кинофестивале. Фанаты успели сделать комплименты и нашли способ, как скрыть изъяны во внешности.

Алёне Свиридовой, не смотря на свой возраст, удаётся отличаться стильной одеждой и макияжем, которые подчёркивают её внешние данные. Недавно певица посетила показ комедии Александра Гордона «Дядя Саша» в удачно подобранном синем комбинезоне и розовых туфлях. В подписи к фото в соцсети Instagram Алёна отмечает, как ей понравился фильм: «Настоящий российский Вуди Ален. Получила неизъяснимое удовольствие» и благодарит тех, кто помог ей собрать этот образ.

Поклонники обрадовались, увидев кумира на «Кинотавре» и отметили моложавость певицы. Но их неприятно удивило состояние её рук, на которых отчётливо проступали вены. Некоторые отметили, что на них жутко смотреть в сравнении с лицом. Подписчики посоветовали Свиридовой подбирать такие наряды, которые закрывали бы руки и подчёркивали её не по годам молодое лицо.