Ксения Алфёрова назвала мать лучшим другом и рассказала, почему не появляется на ТВ

В своём аккаунте в Instagram актриса и телеведущая опубликовала мило фото с матерью и написала настоящую причину, почему они не появляются на телепередачах об отце.

«Таких женщин Бог редко создаёт, поскольку долго над их созданием работает!» - написала Ксения про свою мать, актрису Ирину Алфёрову. Девушка похвасталась, что друзья – её основное богатство, её тыл и любовь.

Ксения назвала свою мать женщиной с большой, красивой и чистой душой. Ксения попросила фанатов не мешать ей создавать свою реальность и не заваливать вопросами о том, почему ни она, ни мать не ходят на передачи, посвящённые отцу. Алферова объяснила это тем, что мать была единственной его любовью, главной женщиной его жизни, которую он по глупости потерял. Актриса написала, что мать была и остается самым близким другом отца и его любимой женщиной.

29 мая Александру Абдулову, мужу Ирины и приёмному отцу Ксении, могло бы исполниться 65 лет, но в 2008 году знаменитый артист скончался от рака лёгких.