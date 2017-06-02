Звезда "Ворониных" сыграет в спектакле "Любовь и голуби" после смерти учителя Игоря Ляха

Екатерина Волкова стала одной из первых студенток покойного артиста в Высшем театральном училище имени Меньшова. Во время интервью она поделилась переживаниями на фоне трагедии.

Звезда телесериала "Воронины" утверждает, что вместе с однокурсниками не сразу поверили новости о смерти своего учителя. Сперва они посчитали известие о кончине Игоря Ляха чьей-то "злой шуткой". Екатерина Волкова добавила, что вместе со своими первыми студентами звездный преподаватель впервые пробовал свои силы в постановках. "Он был прекрасен," - резюмировала актриса.

После этих слова, Екатерина Волкова добавила, что вскоре сыграет в спектакле "Любовь и голуби". Именно по этому драматическому произведению Владимир Меньшов снял популярнейший советский фильм.

Как писала "Версия", Игорь Лях ушел из жизни в Москве на 56-м году жизни. Смерть застигла его ранним утром 8 июня - во сне.