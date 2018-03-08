Станислав Садальский рассказал, как общался с известной ясновидящей Джуной

Актёр театра и кино Садальский решил вспомнить ясновидящую в третью годовщину со дня смерти. Станислав поделился с поклонниками тем, что она ему рассказывала об энергетике и как ему не хватает её советов.

Свою публикацию в социальной сети Садальский решил начать с того, что говорила Джуна о старых вещах. Ясновидящая считала, что одежда и обувь хранят энергетику своих владельцев, и способны передавать её другим. Именно поэтому она рекомендовала выбрасывать их в чистом состоянии. Если же вещи были совсем непригодны, то Джуна считала, что их лучше сжечь, чтобы негативные эмоции и переживания не вернулись назад к владельцу, или не затронули других людей.

«Три года, как Джуны не стало», - пишет на своей странице Станислав. Он отмечает, что ему не хватает её советов, которыми она делилась при жизни. Садальский поделился и тем, что раньше смеялся над словами ясновидящей, однако теперь он понимает смысл всего сказанного более ясно. В заключении актёр рассказал, что всегда избавляется от старых вещей, а также не хранит письма.