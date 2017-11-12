Собчак рассказала, зачем предстала в образе смертницы на Муз-ТВ 2018

Ксения Собчак выступила на одной сцене с Филиппом Киркоровым, где он поджигал её наряд. Дива рассказала, как проходили приготовления и что она чувствовала в момент «сожжения».

В своём официальном аккаунте в Instagram Собчак поблагодарила девушек из студии создания костюмов, которые «сшили платье не для красной дорожки или сцены, а чтобы оно сгорело». По словам ведущей, приготовления шли до 5 утра. Приходилось постоянно быть на связи с техниками, чтобы не подвергнуть себя опасности, но в итоге Ксения замечательно выступила в платье с «поясом смертника» внутри.

Собчак заметила, что на выступлении огня было больше, чем на репетициях. Напомним, что о «сожжении» кандидата в президенты было известно ещё до начала самого концерта из Instagram её партнёра по сцене – Филиппа Киркорова. В своём аккаунте певец опубликовал видео, где поджигает Ксению со словами: «Так не достанься же ты никому!».

Фанаты в комментариях засыпают Собчак комплиментами и удивляются её смелости, а так же сравнивают её образ с бывшей женой Сергея Шнурова – Матильдой.