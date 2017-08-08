Нагиев благословил Семенович поцелуем в грудь на "Муз-ТВ"

Ведущий крупной музыкальной премии отметил пышногрудую участницу пристальным мужским вниманием. Тесный контакт звезд произошел 8 июня во время беседы на красной дорожке.

Дмитрий Нагиев встретил Анну Семенович наравне со всеми остальными гостями "Муз-ТВ". Он поинтересовался у певицы, желает ли она выиграть престижную награду. Собеседница ответила согласием, на что ведущий благословил её томным поцелуем в открытую грудь.

Анна Семенович оказалась далеко не робкого десятка и совершенно не смутилась, когда мужчина приложился к её декольте. Она восторженно приобняла Нагиева во время этого процесса и ответила возгласом "Вау!". Публика за ограждением тут же загудела в такт. Для неё, в отличие от артистки, подобный поступок шоумена стал неожиданностью. Напоследок Анна Семенович отправила ему воздушный поцелуй.