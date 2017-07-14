Фанаты обвиняют Сергея Лазарева в лицемерии

Сергей Лазарев доказал существования настоящей дружбы в отечественном шоу-бизнесе и назвал людей, которых считает своими близкими. Однако поклонники не разделили мнение певца и нашли секрет такой «дружбы».

На днях прошла музыкальная Премия Муз-ТВ 2018, где собрался весь российский шоу-бизнес. Исполнители поспешили поделиться фотографиями в соцсетях, чтобы похвастаться нарядами и наградами.

Сергей Лазарев опубликовал фото с Ани Лорак и Филиппом Киркоровым и назвал их настоящими друзьями, уверив фанатов, что в шоу-бизнесе есть место не только скандалам и ссорам. «Нерушимая тройка друзей снова вместе, снова рядом!» - написал Филипп Киркоров.

Поклонники были рады за кумира, но позже поняли, в чем кроется секрет дружбы мастодонтов российской эстрады.

Некоторые уверены, что хорошая работа продюсеров ликвидировала конкуренцию между артистами, что не даёт им повода для ссор профессионально почве. Комментаторы обвинили Лазаре в лицемерии, ведь он ни словом не обмолвился о дружбе с Полиной Гагариной, с которой проводил время на мероприятия после премии.